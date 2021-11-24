موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة، اشتعلت منافسات الدوري المصري الممتاز، منذ انطلاق الموسم الحالي، الذي شهد قوة كبيرة وأداء عالي من قبل جميع الفرق المشاركة في المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتساءل الكثيرون حول موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الساسة من مسابة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي بالعلامة الكاملة.

مباراة الزمالك القادمة ونتائج مبارياته

وعانى الزمالك في مبارياته السابقة، حيث لعب 5 مباريات خسر خلالها 5 نقاط إثر خسارته الكبيرة بـ5 أهداف مقابل 3 أمام النادي الهلي وتعادل أخير مع البنك، ليقف عند النقطة الـ10.

موعد مباراة الزمالك القادمة والترتيب

ويدخل نادي الزمالك مباراته القادمة أمام سيراميكا كليوباترا المليئ بالنجوم، على امل استعادة الانتصارات وتحقيق فوزه الرابع بالمسابقة، للحفاظ على فرصه للاحتفاظ باللقب.

البحث عن موعد مباراة الزمالك القادمة

ويترقب جمهور الفارس الأبيض موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة ببطولة الدوري، والتي تنطلق غدا الخميس في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مع وجود فقرات فنية مميزة تضم نجوم الكرة المصرية وفقرات تحكيمية لرصد أبرز حالات اللقاء.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لزوارها وعشاق الكرة المصرية موعد مباراة الزمالك القادمة المقررة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري مع اشتعال المنافسات.

ظروف المباريات وموعد مباراة الزمالك القادمة

ويدخل الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في لقاء أمام الأهلي بينما تعادل في مبارياته الأخيرة أمام البنك ليحتل المرتبة الثالثة.