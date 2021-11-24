اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-11-2021

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بوابة الفجر
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تسعرض بوابة الفجر الإلكترونية  تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-11-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة، في البيان التالي:

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وتتوجد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

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