البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.. تعرف على شروط التقديم للدفعة الرابعة

نقدم لكم في السطور التالية، الشروط المطلوبة لسهولة التقديم للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين في البرنامج.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك (عدم سابق إتهامه فى جرائم مخلة بالشرف)

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعى عالي

- أن يكون سن المتقدم بين 20 و30 عامًا

ويهدف البرنامج الرئاسي إلى:

*تأهيل الشباب للقيادة

*إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية الإدارية والمجتمعية في الدولة.

*تأهيل الشباب بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي.

*اختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.