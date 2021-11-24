أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-11-2021

بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

 

سعر الدولار اليوم:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل- الحكم على كريم بنزيمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية

التعليم العالي تزف بشرى سارة عن المنظومة خلال السنوات القادمة (فيديو)

عاجل.. كارتيرون يفاجئ " الأخطبوط " بقرار مثير

عاجل.. الخطيب يرد على عودة رمضان صبحي وحسام عاشور بقرار نهائي

مصلحة الضرائب تفجر مفاجأة عن الضريبة العقارية (فيديو)

مانشستر يونايتد يستقر على خليفة سولشاير

الكشف سبب تراجع مستوى أشرف بن شرقي مع الزمالك

بطلب أنشيلوتي.. نجم عربي على أعتاب ريال مدريد