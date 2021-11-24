موعد مباراة ليفربول وبورتو اليوم في دوري الأبطال والمعلق والتشكيل

ليفربول وبورتو، عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان على موعد مع المتعة الكروية، حينما تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021- 2022.

موعد مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي

وتنطلق مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي في تمام العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ11 بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يحتاجها الأخير لحسم بطاقة التأهل الثانية.

ملعب مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي

وتقام مباراة مباراة ليفربول وبورتو مساء اليوم على أرضية ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة قبل مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي

وضمن فريق ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا من الجولة الماضية، بينما يحتاج بورتو إلى اللقاء، لوجود منافس شديدة بينه وبين أتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل الثانية.

معلق مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي وبتعليق سوار الذهب على أحداث تلك المواجهة الهمة للأخير.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو

ومن المتوقع أن يخوض كلوب مباراة ليفربول وبورتو بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع ويليامز وكوناتي وفان دايك وتسيميكاس، بينم الوسط الثلاثي تشامبرلين فابينيو وهندرسون، وفي الهجوم صلاح ومينامينو وماني.