أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 24-11-2021.. والشعبة تكشف سبب الارتفاع

استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال بلدى 2 – 3 جنيها للكيلو



برتقال صيفي 6 – 9 جنيها للكيلو

عنب كرمسن 9-15 جنيها

عنب أحمر رومي 6-9 جنيها

تفاح جولدن 17 – 19 جنيها للكيلو

تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها

تفاح سورى لبنانى 12 – 18 جنيها للكيلو

بلح سماني 3-4 جنيها

بلح زغلول 4-7جنيها

بلح رملي 5-8 جنيها

بلح سلمي 10_20 جنيها

بلح بارحي 15-25 جنيها

بلح سيوي 20 جنيها

تين برشومي7-13 جنيها

جوافة 4 - 7 جنيهات

رمان 5-8 جنيها

الكانتلوب 4-8 جنيها

كاكا 9 – 13 جنيها

مانجو عويس 19-25جنيها

المانجو بلدى 9-15 جنيها للكيلو

مانجو فص 20-30جنيها

مانجو دبشة 9-15 جنيها

مانجو زبدية 14-20 جنيها.

مانجو كيت 15-20 جنيها

مانجو كنت 15-20 جنيها

المانجو فونس 15-35 جنيها

مانجو صديقة 19-25 جنيها

مانجو جولك 8-18 جنيها

مانجو سكري 15-21 جنيها

مانجو بيض العجل 9-15 جنيها

مانجو سنارة 9-15 جنيها

مانجو فجر كلان 15-20 جنيها

مانجو تومي 15-20 جنيها.

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن أي منتج قابل للتلف خلال ساعات، لا يمكن احتكاره أو رفع سعره، مشيرًا إلى ان أليات العرض والطلب هي من تحدد أسعار الخضروات.

وتابع "نجيب"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن سعر "قفص" الطماطم الآن جملة يقدر بـ40 جنيه أي ان سعر الكيلو لا يتجاوز الـ2.5 جنيه جملة، ويباع في التجزئة الـ3 كيلو بـ10 جنيهات.

ولفت إلى أن حلقات التداول الكثيرة ومصارف النقل والشحن أحد أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق الراقية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا جدًا في اسعار الطماطم والبسلة والبصل.

وشدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات من حيث الانتاج والاستهلاك والتصدير، والعمل على استبدال الاسواق العشوائية بأسواق منضبطة، لكي يتم السيطرة على الأسعار.