الصادرات السعودية ترتفع لـ94.7 مليار ريال في سبتمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت صادرات المملكة العربية السعودية السلعية ارتفاعا بنسبة 77.4% خلال شهر سبتمبر/ أيول 2021 عن الشهر المماثل من العام الماضي؛ والذي تأثرت خلال التجارة الدولية بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كورونا "كوفيد-19".

وصدرت المملكة سلعا بقيمة 94.7 مليار ريال في شهر سبتمبر/ أيلول 2021، مقابل 53.4 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2020، وفقا لتقرير التجارة الدولية الصادر اليوم الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء ارتفاع صادرات السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي؛ بدعم من ارتفاع الصادرات البترولية بقيمة 34.3 مليار ريال وبنسبة 97.8% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية في سبتمبر/ أيلول الماضي 69.38 مليار ريال، مقابل 35.07 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي قيمة صادرات المملكة من 65.7% في سبتمبر/ أيلول 2020 إلى 73.3% في الشهر ذاته من العام الجاري.

وعلى أساس شهري، زادت صادرات المملكة بواقع 5.5 مليار ريال عن شهر أغسطس/ آب 2021، وبنسبة زيادة بلغت 6.1%.

وبالمثل، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 38.2% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، مسجلة 25.3 مليار ريال، مقارنة مع 18.3 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.

وزادت بنسبة 10.1% عن شهر أغسطس/ آب الماضي، بما يعادل 2.3 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت فاتورة واردات المملكة من السلع بنسبة 9.2% خلال سبتمبر/ أيلول 2021 وبمقدار 3.8 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغت قيمة واردات السعودية 45.8 مليار ريال في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 42 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2020.

وقفز فائض الميزان التجاري للسعودية بنسبة 329% خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2021 على أساس سنوي.

وحققت المملكة فائضا بالميزان التجاري بقيمة 48.83 مليار ريال خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 11.38 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2020.

وارتفع الفائض بنحو 29.5% عن شهر أغسطس/ آب، والبالغ خلاله 37.7 مليار ريال.

 

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