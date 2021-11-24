برميل النفط الكويتي يرتفع 13 سنتا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات اليوم أمس الثلاثاء بنحو 13 سنتا، وذلك وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

سجل سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات الأمس 79.56 دولار، مقابل 79.43 دولار للبرميل في تعاملات يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن أسعار النفط العالمية ارتفعت عند تسوية تعاملات الأمس، رغم إعلان الولايات المتحدة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام بالاشتراك مع عدة دول أخرى.

أعلنت الولايات المتحدة خطتها لسحب 50 مليون برميل من النفط بالتعاون مع دول أخرى مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين والمملكة المتحدة، لكن جزء كبير من الخام سيتم إعادته لاحقًا.

وعند تسوية التعاملات، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 3.2% أو 2.61 دولار عند 82.31 دولار للبرميل، وصعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 2.3% أو 1.75 دولار ليصل إلى 78.50 دولار للبرميل.