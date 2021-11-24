4 مليار درهم قيمة الصفقات العقارية بدبي خلال 3 أيام

بغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال 3 أيام الماضية "الاحد، الإثنين، والثلاثاء"، أكثر من 4.4 مليار درهم، منها 1143 مبايعة بـ 3.04 مليار درهم حيث تم بيع 100 قطعة أرض بـ 531.3 مليون درهم و1043 شقة وفيلا بـ 2.5 مليار درهم.

وبلغت التصرفات، يوم الأحد، أكثر من 1.2 مليار درهم، منها 450 مبايعة بـ 1.07 مليار درهم حيث تم بيع 33 قطعة أرض بـ 189.24 مليون درهم و417 شقة وفيلا بـ 879.51 مليون درهم، حسب بيان لدائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وبلغت التصرفات ويوم الاثنين 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 344 مبايعة بـ 940.56 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بـ 139.25 مليون درهم و310 مبايعات للشقق والفلل بـ 801.31 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية يوم الثلاثاء أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 349 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 33 مبايعة أراض بقيمة 202.84 مليون درهم و316 مبايعة للشقق والفلل بـ822.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم.

وسجلت الرهون، قيمة قدرها 350.59 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 279.81 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 70.78 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 108 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 27.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 8 ملايين درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 23 نوفمبر 2021 أكثر من 1.4 مليار درهم.

وأشارت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تسجيل 349 مبايعة بقيمة مليار درهم منها 33 مبايعة أراض بقيمة 203 ملايين درهم و316 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 822 مليون درهم.