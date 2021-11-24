صادرات عُمان من النفط ترتفع 7.7% خلال أكتوبر

حققت عُمان زيادة في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 7.71 بالمائة خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 25.524 مليون برميل، مقارنة بنحو 23.698 مليون برميل خلال سبتمبر / أيلول الماضي.

واستحوذت الصين على 91.63 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، باستيرادها 23.388 مليون برميل، بنمو 27.1 بالمائة، على أساس شهري.

وتلتها الهند باستيرادها 1.052 مليون برميل، تمثل 4.12 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وبتراجع 64.42 بالمائة، مقارنة بوارداتها من الخام العُماني في سبتمبر / أيلول الماضي.

وحققت عُمان ارتفاعًا في إنتاجها من النفط الخام والمكثفات خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي بنسبة 4.42 بالمائة، على أساس شهري، ليصل إلى 30.79 مليون برميل، مقارنة بنحو 29.49 مليون برميل خلال سبتمبر / أيلول الماضي.