صادرات عُمان من النفط ترتفع 7.7% خلال أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

حققت عُمان زيادة في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 7.71 بالمائة خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 25.524 مليون برميل، مقارنة بنحو 23.698 مليون برميل خلال سبتمبر / أيلول الماضي.

واستحوذت الصين على 91.63 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، باستيرادها 23.388 مليون برميل، بنمو 27.1 بالمائة، على أساس شهري.

وتلتها الهند باستيرادها 1.052 مليون برميل، تمثل 4.12 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وبتراجع 64.42 بالمائة، مقارنة بوارداتها من الخام العُماني في سبتمبر / أيلول الماضي.

وحققت عُمان ارتفاعًا في إنتاجها من النفط الخام والمكثفات خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي بنسبة 4.42 بالمائة، على أساس شهري، ليصل إلى 30.79 مليون برميل، مقارنة بنحو 29.49 مليون برميل خلال سبتمبر / أيلول الماضي.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

التعليم العالي تزف بشرى سارة عن المنظومة خلال السنوات القادمة (فيديو)

عاجل.. كارتيرون يفاجئ " الأخطبوط " بقرار مثير

عاجل- الحكم على كريم بنزيمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية

عاجل.. الخطيب يرد على عودة رمضان صبحي وحسام عاشور بقرار نهائي

مصلحة الضرائب تفجر مفاجأة عن الضريبة العقارية (فيديو)

مانشستر يونايتد يستقر على خليفة سولشاير

الكشف سبب تراجع مستوى أشرف بن شرقي مع الزمالك

بطلب أنشيلوتي.. نجم عربي على أعتاب ريال مدريد