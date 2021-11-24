وزير البترول يبحث مع السفير البلغاري سبل التعاون في مجال الطاقة

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير البلغاري بالقاهرة ديان انجيلوف كاتراتشيف عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون فى مجال الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعى المصرى.

وأكد الوزير والسفير البلغارى على عمق العلاقة التى تربط بين البلدين قيادة وشعبًا والتى تشهد تفاهمًا وتقاربًا مستمرًا ويعمل الجانبان المصرى والبلغارى على دعمها باستمرار من خلال زيادة مجالات التعاون المشترك.

وأبدى السفير البلغارى رغبة بلاده فى أن يكون الغاز المصرى أحد الروافد المهمة فى تلبية جانب من احتياجات بلاده من الطاقة، كما عبر عن اهتمام بلاده بدراسة الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط وما يمثله من إطار عادل يحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة.

كما أشار السفير إلى متابعته ومراقبة بلاده عن كثب لما يحققه قطاع البترول المصرى من نجاحات وما تشهده صناعة البترول المصرية من تطورات إيجابية وما يمثله من أهمية للاقتصاد بمصر التى قدمت تجربة إصلاحية واعية كان لها أكبر الأثر فيما تحققه من نجاحات.

ورحب الوزير بما طرحه السفير خلال المباحثات، مؤكدًا على أن مصر التى سعت لإنجاز منتدى غاز شرق المتوسط وجعلت منه منظمة فاعلة فى وقت قياسى، ترحب دائمًا بالتعاون مع الجميع، وأن تلك رسالتها التى تحرص عليها دائمًا، حيث أثبتت التجربة المصرية مدى ما يحققه الاستقرار والتعاون من نجاحات اقتصادية تؤثر إيجابيًا فى مسيرة الأوطان وتحقيق الطموحات.

وأضاف الملا أن العلاقات المصرية البلغارية تتسم بالتقارب الشديد وحرص الجانبين على دعمها، وأشار لإيجابية مُجمل علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى ضوء الأهمية التى توليها مصر وبلغاريا لدفع تلك العلاقات وتطويرها.

