معلومات عن محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri الذي تحتفل به جوجل

محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri، اعتاد محرك البحث الشهير جوجل الاحتفال بذكرى ميلاد ووفاة المشاهير والطباء والعلماء والفنانين الذين أثروا الإنسانية باعمالهم تخليدا لذكراهم.

محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

واحتفل جوجل اليوم الأربعاء بذكرى ميلاد محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri ليزاد التساؤل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويزيد البحث عن سبب إحياء ذكرى ميلاده.

جوجل تحيي ذكرى ميلاد محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri لمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات المهمة عنه.

وسم محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

وغيرت "جوجل" الوسم الخاص بها ووضعت صورة محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri وهو ما شاهده الباحثون في السعودية ومصر والجزائر وعمان وغيرها.

الشاعر محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

وأوضح محرك البحث الأشهر أن محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri شاعر وكاتب مسرحي كبيرودبلوماسي سواني تمتعت كلماته بالثورية في الأدب العربي المعاصر.

معلومات عن محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لزوارها الكرام أبرز المعلومات عن محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri في السطور التالية:

ميلاد ونشأة محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

ولد محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri في الـ24 من نوفمبر عام 1936 في مدينة "الجنينة" التي تقع على الحدود الغربية للسودان، لأب ليبي وأم مصرية.

دراسة محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

انتقل محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri في عمر الثالثة إلى مصر، وأمضى ما تبقى من طفولته، ثم تابع دراسته في الأدب والعلوم وتخرج في جامعة الأزهر، ثم وجد عملا كمحرر في الصحف المصرية والسودانية بعد التخرج.

أعمال محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri الأدبية

ونشر محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri عام 1956 مجموعته الشعرية الأولى بعنوان "أغاني إفريقيا"، والتي استكشفت آثار الاستعمار على الهوية الإفريقية الجماعية وشجع قراءه على اعتناق الجذور الثقافية لقارتهم السمراء.

مسرحيات وكتب محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

قدم محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri العديد من المسرحيات والكتب والمجموعات الشعرية، حيث عاش وعمل كاتبا وصحفيا في معظم الدول العربية، ونشر الفيتوري آخر أعمالة في عام 2005.

وفاة محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri

وتوفي الكاتب والشاعر محمد الفيتوري Mohammed Al-Fitouri يوم الجمعة 24 إبريل عام 2015 في المغرب، والتي كان يعيش فيها مع زوجته المغربية، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.