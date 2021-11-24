علوم البحار تكشف تفاصيل ظهور "المولا مولا" في البحر الأحمر (فيديو)

كشف الدكتور حمدي عمر، رئيس لجنة الطوارىء والأزمات بالمعهد القومي لعلوم البحار، تفاصيل ظهور سمكة الشمس "مولا مولا" النادرة بجزيرة الأخوين بالبحر الأحمر.

وقال "عمر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، إن سمكة "مولا مولا" تعد أثقل الأنواع العظمية وزنا، وصيل وزنها إلى 1000 كجم، والبالغ منها يصل وزنه إلى 2 طن، موضحا أن هذه الانواع من الأسماك تعيش في المحيطات وغالبا تكون في الهندي والأطلسي.

وأضاف أنه تم رصد سمكة "المولا مولا" في البحر المتوسط من قبل وكانت نافقة وتم تحنيطها، حيث تعيش سمكة الشمس في المياه العميقة وتبحث عن المناطق الدافئة، مضيفا: "سمكة المولا مولا بتطلع للسطح وبتاخد حمام شمس لتحصل على جزء من الحرارة تعيش بها في عمق البحر".

وأشار إلى أن سمكة الشمس تتغذى على قناديل البحر، وتساهم في الحد من انتشاره، وليست مفترسة، ولا خطيرة على الإنسان، وهناك شعوب تأكلها مثل اليابان وكوريا وتايلاند.