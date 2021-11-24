مكاسب نفط عُمان تتخطى 3 دولارات للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يناير / كانون الثاني القادم، بواقع 3.07 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يناير / كانون الثاني، ارتفع إلى 81.93 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 78.86 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير / شباط المقبل 80.14 دولار للبرميل، بارتفاع 3.03 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 77.11 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم ديسمبر / كانون الأول القادم، بحلول الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.43 بالمائة، ليصل إلى 78.84 دولار للبرميل، رابحًا 34 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يناير / كانون الثاني بنسبة 0.35 بالمائة، ليصل إلى مستوى 82.6 دولار للبرميل، بمكاسب 29 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.