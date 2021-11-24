الإمارات تعفي 4511 مواطنًا من ديون بـ1.2 مليار درهم

أعلن صندوق "معالجة الديون المتعثرة" عن قيام 20 بنكًا ومصرفًا ومؤسسة تمويل بإعفاء 4511 مواطنًا من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار درهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسب بيان صحفي.

وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 20 بنكًا ومصرفًا وشركة تمويل، وهم بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك المشرق، وشركة اتصالات، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك التجاري الدولي.

كما تشمل القائمة كلًا من مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وأملاك للتمويل، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وآفاق الإسلامية، والريم للتمويل.

وقال جبر محمد غانم السويدي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، إن إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم، يأتي في إطار منهج راسخ في دولة الإمارات في الرعاية والاهتمام بمواطنيها وتفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة.

وأشار السويدي إلى أن ما يعطي هذه المبادرة أهمية خاصة أنها تأتي بينما تستعد الدولة لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية خلال الخمسين عامًا المقبلة.