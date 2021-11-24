الفائض التجارة السعودي يتجاوز 300 مليار ريال



حققت المملكة العربية السعودية نموا ملحوظا بفائض الميزان التجاري خلال أول 9 أشهر من عام 2021 على أساس سنوي؛ بدعم من نمو الصادرات وسط تحسن بنشاط التجارة عالميا وتراجع حدة الجائحة.

وقفز فائض الميزان التجاري للسعودية، وفقا لإحصائية أعدها "معلومات مباشر" تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 227.99% في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 208.95 مليار ريال عن الفائض في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري للمملكة 300.6 مليار ريال في أول 3 أرباع من العام الجاري، مقابل 91.65 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2020.

وواصلت السعودية تحقيق فائضا بالميزان التجاري بنهاية سبتمبر/ أيلول 2021 للشهر الـ 15 على التوالي، مسجلة خلال أعلى فائض في نحو 3 سنوات.

وسجلت المملكة فائضا تجاريا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بقيمة 48.82 مليار ريال، وهو أعلى فائض خلال 34 شهرا؛ منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 والذي بلغ خلاله 54.95 مليار ريال.

وارتفعت تجارة المملكة السلعية بنسبة 35.4% في أول 9 أشهر من عام 2021، وبزيادة تعادل 301.55 مليار ريال عن حجم التجارة في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ بدعم من تحسن حركة التجارة عالمية نتيجة تخفيف قيود جائحة كورونا وعودة حركة السفر.

ووصلت تجارة المملكة إلى 1.154 تريليون ريال في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 852.17 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2020.

وزادت التجارة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2021 بنسبة 47.3% على أساس سنوي، إلى 140.51 مليار ريال، مقابل 95.37 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وكانت التجارة في شهر أغسطس/ آب الأعلى في أول 9 أشهر من عام 2021 بإجمالي 140.69 مليار ريال، مسجلة زيادة سنوية بنحو 45.3%، وسجل شهر مايو/ أيار أعلى وتيرة نمو بقيمة التجارة بنسبة 71.4% لتبلغ خلاله 127.27 مليار ريال.