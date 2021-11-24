“معهد البترول”: زيادة مخزونات النفط والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي

أظهرت أرقام من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالسوق.

وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر تشرين الثاني. وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 600 ألف برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل.

