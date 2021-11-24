عودة الشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

عودة الشبورة.. حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء الموافق24-11-2021، وحتى الاثنين المقبل، نظرا لعودة الشبورة بكثفة، مما تعيق رؤية لسائقين أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وقالت الأرصاد الجوية أنه تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وعن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، تتوقع الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.





حالة الطقس الأربعاء 24 نوفمبر:



شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



حالة الطقس الخميس 25-11-2021

واعتبارا من يوم الخميس تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية.



وشبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



حالة الطقس الجمعة 26-11-2021 وحتى الإثنين 29-11-2021:



تتوقع الأرصاد شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.