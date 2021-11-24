بيان مهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحررة المتوقعة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الخميس، بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



شبورة كثيفة غدا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.