لمرضى السكري.. طريقة تحضير السبانخ (وصفة بسيطة)

نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير السبانخ لمرضى السكري، لإعددها في المنزل بمكونات بسيطة وستكون وصفة سهلة التحضير، في حالة اتباعك المقادير وطريقة التحضير التالية:

طريقة تحضير السبانخ

يمكنك تحضير السبانخ لمرصى السكري عن طريق إضفة زيت الزيتون لها فهو مفيد جدا لمن لديهم أمراض وسيعطي السبانخ طعم رائع.

مقادير تحضير السبانخ

- السبانخ: 4 اكواب (طازج مغسول ومصفى)

- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة

- البصل: 1 حبة (مفروم)

- ملح: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أخضر حار: قرن (مفروم)

- عصير الليمون: 1 حبة



طريقة تحضير السبانخ

طريقة تحضير السبانخ.. إبدأي بتسخين زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

طريقة تحضير السبانخ..أضيفي البصل والفلفل الحار وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى الخضار.

طريقة تحضير السبانخ..أضيفي السبانخ واللحمة والملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل السبانخ.

طريقة تحضير السبانخ..ضعي السبانخ في طبق وأضيفي عصير الليمون.

طريقة تحضير السبانخ.. قدميها ساخنة إلى جانب اللحم أو الدجاج أو الخبز المحمص حسب الرغبة.