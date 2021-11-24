الأرز المبهر بالدجاج.. وصفة سهلة التحضير

في السطور التالية، نقدم لك عزيزتي ست البيت طريقة تحضير الأرز المبهر بالدجاج عن طريق اتباع وصفة سهلة وبسيطة للحصول على مذق جيد وطعم مميز

وعن خطوات التحضير، ننشر لكم المقادير بلتفصيل وطريقة التحضير لتالية لكي تحصلون على أرز مبهر كما تريدون وإعداده لأفرد الأسرة في وقت بسيط وبالهنا والشفا.

مقادير تحضير أرز مبهر بالدجاج

- بهارات صحيحة لسلق الأرز:

هيل: حسب الحاجة

القرنفل: حسب الرغبة

القرفة: عود

- الدجاج: دجاجة

- الأرز: 2 كوب (مسلوق)

- البطاطس: 2 حبة

- الجزر: 2 حبة

- فلفل رومي: حسب الرغبة

- البصل: 2 حبة

- الثوم: فص

- الزيت: 2 ملعقة كبيرة

- بهارات: حسب الرغبة (مطحونة)

- الكركم: ملعقة صغيرة

- الزنجبيل: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ملعقة صغيرة

- ملح: حسب الرغبة

- الزعفران: ملعقة صغيرة



طريقة تحضير أرز مبهر بالدجاج

اسلقي الدجاج بالماء وضعي بهارات صحيحة هيل، وقرنفل، وعود قرفة.



ضعي القليل من الزيت في الطاسة واحمسي فيها البصل والثوم.

ضعي الخضار المقطعة والبطاطس والجزر والفلفل الرومي وضعي عليها الملح والبهارات وقلبيها حتى الإستواء.



ضعي الدجاج في صينية بعد الإستواء وصبي عليه ماء الزعفران وأدخليه الفرن حتى الإحمرار واسلقي الأرز في ماء الدجاج.



بعد إستواء الأرز ضعي عليه الخضار وبعدها ضعي الدجاج في نفس القدر وبخريه بالفحم والزيت.

بعد التبخير ضعيه في صحن التقديم.