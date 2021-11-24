الهند تحظر جميع العملات الرقمية

تستعد الهند لإصدار قانون لتنظيم العملات الرقمية المشفرة ليتم تقديمه إلى البرلمان مع بدء جلساته يوم 29 نوفمبر الحالي.

وبحسب وصف القانون فإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقترح مساعدة البنك المركزي في إصدار عملة رقمية رسمية.

ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر مطلعة القول إنه لم يتم الانتهاء من وضع النص النهائي للقانون.

ويستهدف القانون "حظر العملات الرقمية الخاصة مع السماح ببعض الاستثناءات لتشجيع التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية وتشجيع استخدامها".

وأشارت إلى أن علاقة الهند بالعملات الرقمية تذبذبت بشدة خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي 2018 حظرت تعاملات العملات الرقمية لكن المحكمة العليا ألغت هذه القيود في مارس 2020.

وكان هناك دعوات لفرض قيود أشد صرامة على التعامل بالعملات الرقمية خوفا من أن تؤدي البيئة الحرة لها لإقبال الهنود على الادخار فيها.



