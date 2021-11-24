"جولدمان ساكس" يتوقع رفع تركيا الفائدة إلى 20%



قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس اليوم إنه يتوقع الآن أن يرفع البنك‭ ‬المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 % في الربع الثاني من العام القادم، بالرغم من أنه يرى أيضا مخاطر لتحرك في موعد أقرب بالنظر إلى الضغوط المستمرة على العملة التركية.



وهبطت الليرة اليوم بما يصل إلى 15 % في ثاني أسوأ يوم لها على الاطلاق بعد أن دافع الرئيس رجب طيب اردوغان عن تخفيضات حادة للفائدة في الآونة الأخيرة وتعهد بالانتصار فيا سماه حرب الاستقلال الاقتصادي على الرغم من شكوك واسعة ودعوات للارتداد عن التيسير النقدي.



وبحسب (رويترز) خفضت تركيا أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول إلى 15 % على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20 %. ومن المتوقع أن يقرر صانعو السياسة خفضا آخر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر.



وقال مراد اونور المحلل في جولدمان ساكس إن رفع الفائدة إلى 20 % لن يكون كافيا لخفض التضخم نحو مستويات أقل من عشرة بالمئة لكنه كاف، في رأينا، للحفاظ على الاستقرار المالي.

