تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة الشاحنات 4 آلاف و465 شاحنة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم /الأربعاء/- أن ناقلة الغاز المسال (حءزءخ اءس شزدع) والتي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، غادرت الميناء بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ 66 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى الصين.

وأوضحت أن حركة الصادر من البضائع العامة 7 آلاف و834 طنا تشمل: 2520 طن رمل و820 طن يوريا وألف طن ملح و3494 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و245 طنا تشمل: 20 ألفا و551 طن قمح و652 طن مواسير و5 آلاف و895 طن حديد و7 آلاف و327 طن خرده و100 طن كلوريد ايثلين و23 ألفا و500 طن ذرة و5 آلاف و220 طن سكر.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 624 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وهولندا والولايات المتحدة والهند وإيطاليا وباكستان وكوريا والصين والبرازيل واسبانيا وكولومبيا والجزائر وانجلترا والأرجنتين وسنغافورة وألمانيا وهونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2102 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118 ألفا و398 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95 ألفا و101 طن.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2587 طن قمح إلى صوامع شبرا وبني سويف.