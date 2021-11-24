غرفة دبي توقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة هامبورغ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية



وقّعت غرفة دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة هامبورغ الألمانية لتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي بدأت في عام 2007 وتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعات الأعمال في دبي وهامبورغ ودعم مصالح الأعضاء لدى الطرفين.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي والدكتور مالتي هاييني مدير عام غرفة تجارة هامبورغ وذلك على هامش النسخة الـ 12 من مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية خلال الفترة 23 إلى 25 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي تحت شعار "اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة".

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون غرفة دبي مع غرفة تجارة هامبورغ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بخدمات العضوية المتاحة للأعضاء وترسيخ التعاون في الأسواق الخارجية حيث يوجد مكاتب تمثيلية للطرفين يمكن الاستفادة منها لخدمة المصالح الاستراتيجية للجانبين بالإضافة إلى التنسيق المشترك فيما يتعلق بالمبادرات المستقبلية وتعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية بين المنطقتين من خلال تنظيم لقاء سنوي بين الشركات التي تمثلها كل من غرفتي دبي وهامبورغ.

وفي هذا السياق قال سعادة حمد مبارك بوعميم: ندرك في غرفتي دبي وهامبورغ أهمية التعاون المشترك لدفع عجلة الابتكار في المنطقتين وتقديم حلول فعالة لتعزيز الطاقة ومعالجة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة والتنقل.. وتركز هذه الاتفاقية على الأهداف المشتركة للابتكار مع التركيز القوي على الطاقة والتنقل والتقنيات الجديدة.

وأشار بوعميم إلى أن دبي وهامبورغ متشابهتان بشكل ملحوظ من حيث البراعة اللوجستية والموقع الجغرافي المميز والتركيز القوي على كونهما مركزًا تجاريًا..مؤكدًا أن مذكرة التفاهم هذه مع غرفة تجارة هامبورغ هي خطوة مهمة لمواصلة تطوير أوجه التآزر والتشابه بين المنطقتين ومواءمة أجندة التجارة والاستثمار.

ولفت سعادته إلى أن مذكرة التفاهم تتماشى مع رؤية واستراتيجية الغرفة في دعم أعضائها ورجال الأعمال من خلال تزويدهم بفرص استثنائية لتطوير العلاقات التجارية الخارجية مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم وتعزيز قدرتهم التنافسية في ممارسات التجارة الدولية.

من جانبه قال الدكتور مالتي هاييني: تماشيًا مع رؤيتنا الاستراتيجية "هامبورغ 2040" سيوفر التعاون مع غرفة دبي فرصًا جديدة لشركاتنا الأعضاء في دبي وخارجها.. وبفضل انفتاحها على الأفكار الجديدة توفر دبي منصة انطلاق ممتازة للابتكار من هامبورغ، وبالإضافة إلى كونها مركزًا عالميًا تعد دبي نقطة انطلاق استثنائية للشركات التي تتخذ من هامبورغ مقرًا لها للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال الأعمال والابتكار وتطوير أسواق جديدة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة دبي وغرفة تجارة هامبورغ عقدتا شراكتهما الاستراتيجية في عام 2007 ومنذ ذلك الحين يعمل الجانبان بجد للجمع بين مجتمعات الأعمال من كلا الجانبين، وخلقت هذه الشراكة قنوات جديدة للتعاون المثمر على مدى العقد الماضي، حيث يعمل منتدى دبي - هامبورغ للأعمال كمنصة مهمة لتبادل الأعمال والمعرفة في إطار هذه الشراكة.