غرفة دبي تطلق أداة "الجهوزية الرقمية"

أطلقت غرفة دبي اليوم أداة "الجهوزية الرقمية" بالتعاون مع "برايس ووترهاوس كوبر" لقياس جهوزية غرف التجارة العالمية لتبني واستخدام التقنيات الرقمية وذلك خلال جلسة على هامش النسخة الثانية عشر من مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي يقام في مدينة جميرا بحضور ممثلي أكثر من 100 غرفة تجارة من جميع أنحاء العالم.

تم تصميم الأداة القياسية على هيئة استبيان لتقييم القدرات الرقمية للغرف التجارية حول العالم، ومدى استعدادها وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا لتلبية متطلبات العمل الجديدة حيث توفر الأداة في النهاية تقييمًا شاملًا حول الجهوزية الرقمية لغرف التجارة.

وخلال الجلسة النقاشية "الجاهزية الرقمية: أعرف نفسك" شارك ممثلو غرف التجارة العالمية من الحضور في استبيان لتقييم الجهوزية الرقمية خلال الجلسة، وتكون الاستبيان من 12 سؤالًا عبر رمز الاستجابة السريعة مما يعني أنه يمكن أيضًا للحضور افتراضيًا في المؤتمر المشاركة.

وتضمنت معايير الاستبيان قياس مدى وجود استراتيجيات رقمية موحدة وشاملة وثقافات تنظيمية ذات عقليات رقمية وخطط التعافي من الكوارث وبرامج موثقة لتحديد الخروقات الأمنية.

و قال كافيه فيسالي من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز "الشرق الأوسط للخدمات المهنية إنه دون تحديد اتجاه واضح لغرفة التجارة في مجال التقنيات الرقمية قد ينتهي الأمر بتنفيذ الكثير من المبادرات وتقنيات البيانات المختلفة. قد تكون هذه في كل مكان ولكن المهم التأكد من أن كل تلك الجهود تصب في خدمة أعضاء الغرفة وفي خدمة الموظفين وتنفيذ المهام الأساسية.

وأكد أن البيانات دقيقة وقيمة وتزداد قيمتها عند مشاركتها مع الآخرين..مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الوثوق في البيانات وإدارتها بالشكل المناسب والصحيح.