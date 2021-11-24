استعلام الآن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة إلكترونيا.. بهذه الخطوات

شهدت عمليات البحث، خلال الساعات الأخيرة، ازدياد كبيرة من قبل المواطنين لمعرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة، وذلك عقب إتاحة موقع نيابات المرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، ولا تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل يمكن للمواطنين تقديم تظلم، أو دفع المخالفات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور توفيرًا للوقت والمجهود.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة وفقًا للموقع الرسمي لنيابات المرور على الإنترنت، وذلك في التقرير التالي:-

استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة

وحتى تتمكن من الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة أو ببطاقة الرقم القومي، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع النيابات العامة عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــــا)، للاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة.

ستجد أن الموقع يقدم 4 خدمات إلكترونية، هي:

- خدمات نيابات المرور.

- خدمات نيابات الوثائق الشخصية.

- خدمات نيابات الأسرة.

- خدمات النيابات الجنائية.

قم باختيار خدمات نيابات المرور، أو الدخول على خدمات المرور النيابة العامة بشكل مباشر.

ستظهر للعميل 5 خدمات خاصة بالاستعلام عن المرور وهي كالآتي:

- الاستعلام.

- التصالح الفوري.

- الدفع.

التظلمات.

- خدمة متابعة الطلبات.

- قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلامات.

- سوف يظهر لك خيارين الأول مخالفات رخص المركبات، والثاني مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على مخالفات رخص المركبات.

- سوف يطلب منك الموقع إدخال نوع الرخصة إذا كانت أرقام وحروف أم أرقام فقط.

- تقوم بإدخال نوع رخصتك والضغط على إجمالي المخالفات.

بمجرد الضغط على إجمالي المخلفات سوف تظهر لك النتيجة.

بعد ظهور قيمة مخالفات المرور سيكون أمامك عدة خيارات، التظلم على قيمة المخالفات، أو الدفع أونلاين، عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمه توصيل شهاده براءة الذمة.