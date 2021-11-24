أراضي دبي: 5،352 مبايعة عقارية بقيمة 13.12 مليار درهم أكتوبر الماضي

واصل سوق دبي العقاري تسجيل إنجازات جديدة وتحقيق مزيد من النمو على صعيد المبايعات العقارية تزامنًا مع انطلاق فعاليات "إكسبو 2020 دبي" - أكبر حدث عالمي والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط - ليسجل شهر أكتوبر الماضي مبايعات عقارية وصلت إلى 5،352 مبايعة بقيمة إجمالية بلغت 13.12 مليار درهم الأمر الذي يجعله أفضل شهر أكتوبر على الإطلاق خلال الأعوام الثمانية الماضية.

جاء ذلك وفقاة لبيانات النسخة العشرين من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر".

وتشير بيانات المؤشر - الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس - إلى أن إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2021 وصلت إلى 48،651 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 177.44 مليار درهم لتحقق بذلك زيادة بنسبة 38.3% من حيث عدد المبايعات و63.4% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2020 ولتصبح كذلك أعلى قيمة سنوية للمبايعات منذ العام 2015.

كما سجل المؤشر الشهري العام في أكتوبر الماضي 1.132 نقطة بسعر 1.086.969 درهم في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.16 نقطة بسعر 974.621 درهما.. وسجل المؤشر الشهري للفلل / التاون هاوس 1.13 نقطة بسعر 1.962.448 درهما ليعد بذلك أكتوبر 2021 الأعلى من حيث أرقام المؤشر الإجمالية منذ يونيو 2019 والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ مارس 2019.

وفيما يتعلق بالشقق كان أكتوبر الماضي هو الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أغسطس 2020 والأعلى من حيث القيمة منذ سبتمبر 2020.. فيما حققت الفلل / التاون هاوس أداء أفضل؛ إذ كان أكتوبر 2021 الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أبريل 2019 والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ فبراير 2019.

وشهد شهر أكتوبر الماضي تسجيل 5352 مبايعة بقيمة 13.12 مليار درهم ما يجعله أفضل أكتوبر على الإطلاق على مدار السنوات الثماني الماضية وبذلك يرتفع إجمالي المبايعات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر إلى 48651 مبايعة بقيمة 177.44 مليار درهم.. وفي غضون 10 أشهر فقط زادت قيمة معاملات المبايعات العقارية بنسبة 63.4% عن عام 2020 ككل وهي أعلى رقم مبايعات سنوية منذ عام 2015.

وحقق المؤشر الخاص بالفلل / تاون هاوس ارتفاعًا بنسبة 14% خلال الأشهر الستة الماضية؛ ومنذ بداية جائحة "كوفيد-19" زاد الطلب على الفلل بشكل كبير بشكل أدي إلى زيادة في مبيعات الفلل محققة أرقاما قياسية جديدة من حيث الأكثر مبيعًا من هذا النوع اعتبارًا من يوليو 2020 بالإضافة إلى نموًا متواصلًا شهرًا بعد شهر.

من جهة أخرى استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة في أكتوبر 2021 على 60% من إجمالي المبايعات في حين شكّلت المبايعات على الخارطة 40%.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 2،133 عقارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليار درهم في حين تم تداول 3،219 عقارًا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.72 مليار درهم.

وعند تقسيم هذا النتائج من حيث مبايعات المطورين والمبايعات الفردية فقد أجرى المطورون ما مجموعه 3395 مبايعة بقيمة 8.08 مليار درهم والتي تضمنت عقارات على الخارطة وذات أولوية وعقارات جاهزة بينما شكلت المبايعات الفردية 1957 مبايعة بقيمة 5.03 مليار درهم.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركزت عمليات مبايعات الفلل / تاون هاوس الجاهزة في أكتوبر الماضي في مناطق "داماك هيلز 2" و"ند الشبا" و"الينابيع " دبي هيلز استيت" و"المرابع العربية".. في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق الجاهزة في ذات الفترة في مناطق "مرسى دبي" و"الخليج التجاري" و"قرية جميرا الدائرية" و"داون تاون دبي" و"أبراج بحيرة الجميرا".

وبالنسبة للعقارات على الخارطة كانت أهم مناطق المبايعات في شهر أكتوبر 2021 للفلل / تاون هاوس هي "المرابع العربية 3" و"تلال الغاف "و "ذا فالي" و"دبي لاند" و"مدينة محمد بن راشد".. أما بالنسبة للشقق في الفترة نفسها فقد كانت أهم مناطق الاهتمام هي "ميناء دبي" و"مدينة محمد بن راشد" و"خور دبي "و "الخليج التجاري" و"داون تاون دبي".