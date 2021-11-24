شراكة بحثية بين "مطارات أبوظبي" ومجلس المطارات الدولي

وقعت شركة مطارات أبوظبي، المالك والمشغل للمطارات الخمسة في الإمارة، شراكة مع المجلس الدولي للمطارات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يركّز على مطارات المناطق الأسرع نموًا حول العالم في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وذلك لدعم وتعزيز تطلعات أبوظبي، ودعم قطاع إدارة المطارات في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.

سيبدأ العمل وفقا للشراكة في كل من هونغ كونغ، حيث يقع مقر المجلس الدولي للمطارات -آسيا والمحيط الهادئ - وفي أبوظبي.. ويستمر حتى نهاية مارس 2022 حيث سيتم تسليم تقرير يتضمن التوقعات الخاصة بقطاع المطارات، وتحديد التوجهات التي ستؤثر على مستقبل إدارة المطارات في المنطقة.

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يأتي إبرام هذه الشراكة مع المجلس الدولي للمطارات - آسيا والمحيط الهادئ في وقت هام لقطاعنا، الأمر الذي سيمكننا من تقديم أبحاث ترتكز على الأدلة تتيح لنا وضع إستراتيجية مستقبلية شاملة لنا كمطارات في جميع أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد -19.

وأضاف الهاشمي: أتطلع إلى العمل مع شركائنا، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط للوصول لأفضل السبل التي تمكننا من الارتقاء بقطاعنا.

من جانبه قال ستيفانو بارونسي، المدير العام لـلمجلس الدولي للمطارات - آسيا والمحيط الهادئ: يسعدنا أن نتعاون مع مطارات أبوظبي في مشروع الأبحاث الهام هذا، ويجب علينا أن نُبرز الدور الريادي لمطارات أبوظبي ودولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم بأسره، في ظل التعافي السريع والمستدام لقطاعنا من التحديات السابقة.

وأضاف: يفخر المجلس الدولي للمطارات-آسيا والمحيط الهادئ بدعم أعضائه في جميع أنحاء المنطقة، من خلال تقديم أبحاث وتوصيات جديدة ومبتكرة ترتقي بقطاعنا.