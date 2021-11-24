"الفجر" تنعى الإعلامية منيرة يوسف والدة الزميلة مريم سميح

تنعى أسرة الفجر، والدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير، وجميع الزملاء والعاملين بالجريدة، الإعلامية الكبيرة منيرة يوسف، والدة الزميلة مريم سميح، التى رحلت عن عالمنا، عصر اليوم، بعد معاناة مع المرض.

وتتقدم أسرة الفجر بخالص التعازي للزميلة مريم سميح ولأسرتها، داعيين الله أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وتعد الإذاعية منيرة يوسف كبير مذيعات شبكة الشباب والرياضة، ووالدة الإعلامية مريم سميح الزميلة بقسم الفن ومذيعة قناة "الأهلى" الفضائية.