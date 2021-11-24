انطلاق فعاليات مؤتمر الأمن الإلكتروني "هاك إن ذي بوكس" في أبوظبي

انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات /أدنيك/، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "هاك إن ذي بوكس" 2021 للأمن الإلكتروني، أحد أبرز الأحداث العالمية التي تقدم فرصًا حوارية حول أحدث التقنيات والدورات التدريبية في مجال الأمن الإلكتروني.

وتستضيف نسخة هذا العام من فعالية "هاك إن ذي بوكس"، منصة "دسربت أي دي" منصة المشاريع التابعة لــ "القابضة /ADQ/، والتي تجمع أفضل العقول الرائدة ورواد الأعمال الذين يقدمون أفكارًا مبتكرة ويسعون نحو العالمية.

وشهد اليوم الأول كلمات افتتاحية قدمها نخبة من الخبراء العالميين في مجال الأمن الإلكتروني سلطوا فيها الضوء على أحدث الأفكار والتقنيات المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني عبر أربعة مسارات أساسية هي /الاختراق والصناعة والكسر والبناء/.

وألقى سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة افتتاحية ناقش فيها الحاجة الملحة لنشر وتعزيز ثقافة الأمن الإلكتروني، وقال فيها: "يواجه المشهد الإلكتروني حاليًا – ومستقبلًا - تحديا استثنائيا يتمثل في انتشار وباء هجومي رقمي على مستوى القطاع ككل، وتظهر التوقعات أن الأنظمة الرقمية ستبقى عرضة للهجمات الإلكترونية في كافة أنحاء العالم، كما تشهد الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على برامج الفدية Ransomware انتشارًا واسعًا، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث تتخذ مثل هذه البرمجيات وغيرها أشكالًا متجددة ومتطورة دون أي علامات على التراجع".

ولفت سعادة الكويتي إلى أن هذه التطورات تحتّم على الحكومات والمؤسسات والأفراد مسؤولية مشتركة للتعاون وإيجاد حلول فعالة لمواجهة هذه التحديات..ويمكن تحقيق ذلك عبر وضع وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحديد القضايا الأكثر إلحاحًا وإيجاد الحلول اللازمة لها، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية وإرساء أسس متينة لاقتصاد رقمي مزدهر في المستقبل.

وانضم مات جونسون كبير مسؤولي أمن المعلومات /CISO/ في ليدجر، إلى فعاليات المؤتمر كمتحدث رئيسي، مناقشًا موضوع "عمليات الدفع البديلة والعملات المشيفرة.. عملات تستضيف المستقبل في الحاضر"، وعلق قائلًا: "يعتبر الأمن الإلكتروني ركيزة أساسية في منظومة المدفوعات البديلة والعملات المشيفرة، حيث شهدنا تغييرات هائلة في هذين المجالين على مدار الـ 12-18 شهرًا الماضية..إنه لمن دواعي سروري المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، لمناقشة التغييرات واستشراف مستقبل أكثر ازدهارًا في مجال الأمن الإلكتروني والمدفوعات البديلة باعتبارهما من الاتجاهات الرئيسية التي سيشهدها عالمنا خلال السنوات القادمة..ويبدو الواقع ملائمًا لدراسة هذه المفاهيم والتحدث عنها على أوسع نطاق، حيث يظهر الأفراد اهتمامًا متزايدًا بهذا الشأن، ما يعني بالتالي تجسيد هذا الاهتمام على أرض الواقع وتبني الاستراتيجيات الرائدة في هذا المجال".

وحددت الكلمات الرئيسية الأطر الأساسية التي سيشهدها الضيوف خلال اليوم الأول من المؤتمر، في وقت أظهر الحاضرون اهتمامهم بزيارة المعرض..وبالإضافة إلى تنوع المؤتمرات والمسابقات وفرص التدريب المختلفة وأهميتها، أدت المعارض الاستثنائية التي يشهدها أسبوع الأمن الإلكتروني "هاك إن ذي بوكس" 2021، إلى رفع مستوى التوقعات على نحو غير مسبوق في هذا القطاع.

واستعرضت مجموعة من القرى المبتكرة والمستقبلية أحدث التقنيات الرائدة في مجال الأمن، بما في ذلك "قرية الشركات الناشئة" التي تقام لأول مرة برعاية "دسربت أي دي" و"قرية الدفع" الناشئة، حيث اطلع الزوار على كيفية اختراق أجهزة الصراف الآلي مع تيمور يونسوف، خبير أمان الدفع والتطبيقات وأحد منظمي المعرض.

وشارك تيمور في العديد من الأبحاث المرتبطة بأمن المدفوعات ومؤتمرات الأمن الإلكتروني، حيث كانت مشاركاته ومناقشاته غنية بالمواضيع الملهمة لكافة الحاضرين على مدار اليوم.

وتعتبر "دسربت أي دي" رائدة على صعيد دعم التوجهات الهادفة لتسليط الضوء على الفوائد طويلة الأجل الناجمة عن تطوير أداء ومهارات الطلاب ودعم الكفاءات الشابة في مجال الأمن الإلكتروني، وبالتالي رعاية المهارات وتعزيز المعارف وتوفير الخبرات اللازمة لحماية الأصول عبر الإنترنت وضمان سلامة البنية التحتية الرقمية.

وشاركت هواوي في الفعاليات كراعٍ ماسي للحدث، مستعرضة أحدث الحلول السحابية والحلول الذكية التي تم تطويرها خصيصًا لتعزيز القدرات الدفاعية لأنظمة الحماية الذكية في قطاعي النفط والغاز، والعمليات الحكومية الإلكترونية الذكية، ومواجهة التحديات الإلكترونية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وقال الويسيوس شينج، رئيس قسم الأمن في هواوي الإمارات: " يعتبر أسبوع الأمن الإلكتروني "هاك إن ذي بوكس" 2021، من أهم الفعاليات الملهمة التي تساهم في تعزيز الجهود المبذولة لدفع عجلة التحول الرقمي وبناء عالم متصل وذكي على نحو متكامل، لما فيه مصلحة الجميع..ويؤدي نهج الاجتزاء المعتمد عبر نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى خلق نوع من المنصات المعزولة التي تعيق عمليات تبني الحلول الرقمية، بالإضافة إلى تشكيل مخاطر حقيقية تهدد سلامة منظومة الأمن الإلكتروني..ويشرفنا في هذا الإطار، استعراض منصة Huawei Harmony، المفتوحة والشفافة والتعاونية، والمصممة لاستثمار القدرات الملائمة للحفاظ على نقاط النهاية والتطبيقات المستقبلية بأمان وموثوقية، ويسعدنا استعراض دور Huawei Harmony في توفير البيانات الضخمة على نحو فائق السرعة بفضل شبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية".

وحول أبرز فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الأمن الإلكتروني "هاك إن ذي بوكس" 2021، قال ديلون كانابيران المؤسس والمدير التنفيذي لفعالية أسبوع الأمن الإلكتروني "هاك إن ذا بوكس: "شهدت الأسابيع التي سبقت حدث هذا العام حماسًا وترقبًا عاليًا من جانب المهتمين في القطاع..ويسعدنا مع اختتام فعاليات اليوم الأول، أن يكون الحدث على مستوى التوقعات باعتباره فعالية مهمة في دعم تطور مجال الأمن الإلكتروني على المستوى العالمي".