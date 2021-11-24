تعاون بين "غرفة الشارقة" و"تورينو" الإيطالية لتشجيع الفرص الاستثمارية



وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة تورينو الإيطالية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل وترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب وذلك على هامش مشاركتها كراعٍ ماسي للمؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي تقام فعالياته في مدينة جميرا بدبي.

وقع الاتفاقية سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة داريو غالينا رئيس غرفة تجارة وصناعة تورينو بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة ومريم سيف الشامسي مساعدة المدير العام لقطاع خدمات الدعم في الغرفة وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض والتنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصائيات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن مذكرة التفاهم تجسد نجاح غرفة الشارقة في مشاركتها في هذا الحدث الرائد وتحقيق هدفها في تسليط الضوء والترويج لبيئة الأعمال الرائدة في إمارة الشارقة وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعريف المشاركين بالمؤتمر بما تقدمه الغرفة من خدمات وتسهيلات ومبادرات لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة..مشيرا إلى أن تعزيز التعاون مع غرفة تورينو الإيطالية يعكس جهود الغرفة لتعزيز شبكة علاقاتها العالمية لخدمة مجتمع الأعمال ونتطلع دوما لتوفير كل ما يلزم من تسهيلات تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في الأسواق الخارجية.

وشهدت منصة غرفة الشارقة توافد العديد من الوفود العالمية المشاركة في المؤتمر وتنظيم جملة من اللقاءات بين سعادة عبد الله سلطان العويس وعدد من ممثلي غرف التجارة من مختلف دول العالم حيث التقى رئيس الغرفة مع سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كما التقى مع سعادة الدكتور الفضل الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان حيث تم خلال هذه اللقاءات بحث فرص التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وبحث سبل تنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال بهدف عقد الشراكات وتبادل الخبرات والزيارات.

وتحرص الغرفة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي الذي يستقطب مشاركة واسعة لأكثر من 1200 ممثل عن غرف التجارة من 100 دولة إلى تجسيد رؤيتها الرامية نحو الانطلاق بمجتمع الأعمال المحلي إلى العالمية وترسيخ دور إمارة الشارقة كلاعب رئيس في الحركة التجارية الدولية.