عدد حفارات النفط الأميركية يرتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2020



أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات للنفط والغاز الطبيعي للشهر السادس عشر على التوالي مع ارتفاع أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام.

وبحسب شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، فإن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار 6 حفارات إلى 569 على مدار الأسبوع حتى 24 نوفمبر تشرين الثاني.

ونشرت بيكر هيوز بيانات عدد الحفارات قبل يومين من موعدها المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي توافق غدا الخميس.

وبذلك يكون إجمالي عدد حفارات النفط والغاز مرتفعا بمقدار 249 حفارا، أو 78 بالمئة، عن نفس الفترة في العام الماضي.

وبحسب بيانات بيكر هيوز، زاد عدد الحفارات بمقدار 25 حفارا في نوفمبر تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير كانون الثاني.

وارتفع عدد حفارات النفط الأميركية ستة حفارات إلى 467 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 في حين استقرت حفارات الغاز عند 102 لثالث أسبوع على التوالي.

وعدد حفارات النفط العاملة مرتفع نحو 75% منذ بداية العام في حين أن عدد حفارات الغاز النشطة زاد نحو 23 بالمئة فقط.