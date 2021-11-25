"عمو بيوجعني".. تفاصيل صادمة في تحرش عامل بتلميذة بإحدى مدارس المعادي

حوادث
أرشيفية
أرشيفية
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بدأت نيابة المعادي، يوم الأربعاء، التحقيق مع عامل "أسانسير" في إحدى المدارس الشهيرة بالمعادي، بعد اتهامه بهتك عرض تلميذة سنها 4 سنوات.

عامل يستدرج التلميذات

وقدمت أسرة الطفلة بلاغًا لقسم الشرطة، بعد إصابة الطفلة بالتهابات في أماكن حساسة، وقالت الطفلة لأهلها: "عمو بيوجعني وهو بيشطفني".

وتبين أن العامل يستدرج التلميذات ويعتدي عليهن جنسيا أثناء نزولهم إلى دورات المياه.

كانت بوابة "الفجر" حصلت على التقرير الطبي الخاص بواقعة هتك عرض طفلة بـ "كي جي 2"،على يد عامل أسانسير داخل دورة مياه  بإحدى المدارس الشهيرة الخاصة فى منطقة المعادى.

بلاغ لقسم شرطة المعادي

وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من سيدة تتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها الطفلة وعمرها 4 سنوات وهتك عرضها داخل دورة مياه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهم، وحرر المحضررقم 18581 جنح المعادي،  وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام وتم التجديد 15 يوم على ذمة التحقيقات.

أمرت نيابة المعادى الجزئية، باستدعاء مديرة إحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادى فى واقعة قيام عامل أسانسير متهم بهتك عرض طفلتين داخل دورة مياه بالمدرسة، للاستماع إلى أقوالها حول الواقعة.

التحقيقات بوابة الفجر قسم شرطة التقرير الطبي هتك عرض طفل قسم شرطة المعادي عامل أسانسير نيابة المعادى الجزئية

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