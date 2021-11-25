قبل عودتها المحتملة

تعرف على رسوم السحب والإيداع في 14 بنكا داخل مصر

الاقتصاد
أرشيفية
أرشيفية
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ينتهي قرار البنك المركزي بإعفاء عملاء البنوك من رسوم وعمولات السحب الإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM) في ديسمبر المقبل، وهناك تكهنات في أسواق المال بإمكانية عودتها مرة أخرى.

كان البنك المركزي أصدر هذا القرار في مارس 2020، ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية في مواجهة أزمة كورونا، وتعزيزًا للشمول المالي.

ويرى البعض أن البنك المركزي سوف يراجع هذا القرار، وإما يقرر تمديده مرة أخرى، أو يعيد تطبيق هذه الرسوم والعمولات.

وننشر لكم في السطور التالية رسوم الاستعلام والسحب من ماكينات ATM:

1- بنك مصر: 

سوم السحب 6 جنيهات، والاستعلام جنيهان.

2- البنك الأهلي المصري: 

رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام 1.5 جنيه.

3- بنك القاهرة: 

رسوم السحب 7 جنيهات، والاستعلام 5 جنيهات.

4- بنك إتش إس بي سي "HSBC":

رسوم السحب 10 جنيهات، والاستعلام مجانا.

5- بنك الإسكندرية: 

رسوم السحب 10 جنيهات، والاستعلام 3 جنيهات.

6- البنك العربي الأفريقي الدولي: 

رسوم السحب 8 جنيهات، والاستعلام 3 جنيهات.

7- بنك SAIB: 

رسوم السحب 7 جنيهات، والاستعلام 3 جنيهات.

8- بنك الكويت الوطني: 

رسوم السحب 7 جنيهات، والاستعلام 4 جنيهات.

9- البنك العربي: 

رسوم السحب 6 جنيهات، والاستعلام 3 جنيهات.

10- بنك كريدي أجريكول مصر: 

رسوم السحب 6 جنيهات، والاستعلام جنيهان.

11- بنك أبو ظبي الأول: 

رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام 5 جنيهات.

12- بنك التعمير والإسكان: 

رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام مجانا.

13- مصرف أبوظبي الإسلامي: 

رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام 5 جنيهات.

14- بنك QNB: 

سوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام جنيهان.

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