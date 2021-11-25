الأرصاد تصدر بيان مهما بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-11-2021

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 25-11-2021، متوقعة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الخميس، يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس المتوقعة ليلا

عن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد أنه يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



حالة الطقس اليوم.. شبورة كثيفة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة