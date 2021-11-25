يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 لمواليد برج الثور.

برج الثور.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021

على الصعيد المهني.. ليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.

على الصعيد العاطفي: ستنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.

على الصعيد المالي: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك

