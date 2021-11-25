يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021

على الصعيد المهني.. على مدار هذا الأسبوع، حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

على الصعيد العاطفي: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك، لذلك فكر في تناول عشاء رومانسي معه.

على الصعيد المالي: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص.

