جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق يتصدر جوجل عقب وفاته

تصدر المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، اليوم الخميس الموافق الـ25 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب ساعات قليلة من وفاته.

جلال إبراهيم

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار جلال إبراهيم داعين الله أن يتغمده بالرحمة والغفران متقدمين بالعزاء إلى أسرته ونجليه المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي والمستشار نادر جلال.

رحيل جلال إبراهيم

وقال مرتضى منصور العائد إلى رئاسة الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال وأحد رموز النادى الكبار الذي أفنى عمره فى خدمة القلعه البيضاء.

مناصب جلال إبراهيم

وتقلد الراحل جلال إبراهيم جميع المناصب بداية من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا لنادي الزمالك أكثر من دورة، وحقق العديد من النجاحات التي لا ينساها جمهور القلعة البيضاء.

جلال إبراهيم ورئاسة الزمالك

عمل المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، تولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996.

جلال إبراهيم وبطلان الانتخابات

وتولى الراحل جلال إبراهيم رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009 والتي فاز وقتها برئاسة النادي ممدوح عباس.