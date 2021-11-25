نقل بسمة وهبة إلى المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية على الهواء

بسمة وهبة، تعتبر أخبار المشاهير في الفن والإعلام والرياضة وكافة المجالات التي تتمتع بشهرة واسعة، من الموضوعات التي تشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بسمة وهبة

وتصدرت الإعلامية بسمة وبة التي تقدم برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس عقب عرضها لأزمة صحية على الهواء.

بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية طارئة

وتعرضت بسمة وهبة إلى وعكة صحية شديدة خلال تقديمها برنامجها المذاع عبر المحور، وخرجت لفاصل إعلاني مفاجئ انتهى على إثره البرنامج.

بسمة وهبة والوعكة الصحية الحادة

وقالت "المحور" إن الإعلامية بسمة وهبة تعرضت لوعكة صحية حادة تلزم نقلها إلى المستشفى لذا لم تستكمل الحلقة من برنامجها المقدم تحت عنوان "90 دقيقة".

بسمة وهبة تدعم هاني شاكر

بدأت بسمة وهبة حلقتها مؤكد دعمها الشديد للقرارات التي اتخذها نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بشأن منع عدد من مؤدي المهرجانات من الغناء، وإلغاء تصاريحهم السنوية.

تحفظ بسمة وهبة على نقيب الموسيقيين

وأوضحت المذيعة بسمة وهبة أنها تتحفظ على إعلانه الإعجاب بأغاني الراب، مضيفةً: "نتحفظ على نقابة الموسيقيين وهاني شاكر بشأن أغاني الراب، وأنا أدعمك فقد تربيت على سماع أغانيك وأحبك وأحترمك من كل قلبي.

بسمة وهبة تختلف مع هاني شاكر

وأشارت بسمة وهبة إلى أنها تختلف معه بشأن أغاني الراب، قائلةً: "أقول بأعلى صوت عندي إني عندي تحفظ كبير على أغاني الراب، وهفضل أحذر منها طول ما أنا عايش".

بسمة وهبة تنتقد "المهرجانات"

وواصلت بسمة وهبة حلقتها متناولة موضوع الأغاني وحفلات الراب حيث قامت بعرض بعض الأغاني والتي أكدت وجود ألفاظ خادشة للحياء بالقيم المصرية.

بسمة وهبة والألفاظ

وأضافت بسمة وهبة خلال حلقتها: "مش ممكن أنزل الألفاظ دي للمشاهدين والأسر المصرية والعربية.. هل يقبل المشاهدون أن يشاهد ذويهم، ويسمعون هذه المهزلة؟!، بنتي بتحب الراب، وأنا بعمل مشاكل وبكسر رقبتها لما تفكر تسمع راب، لأن الراب مش غناء هو تطاول ودعوة إلى فحش والجنس والمخدرات والأغاني مليئة بإيحاءات جنسية والمطرب قاعد بيعمل طبق".

بسمة وهبة "تلطم" لهذا السبب

ولفتت بسمة وهبة أنها "لطمت" عندما سمعت أغنية "عفاريت الأسفلت" لويجز مشدة على ضرورة إيجاد حلول لإنهاء تلك "المهزلة" على حد وصفها، ودعت النجم الكبير هاني شاكر لمواصلة تحديه لما يحدث في الشارع الغنائي.