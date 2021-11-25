نقابة المهندسين تعقد جمعيتها العمومية.. اليوم

تعقد النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، اليوم الخميس، وذلك بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة.

وتناقش الجمعية السياسة العامة للنقابة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2020، وموازنة النقابة عن عام 2021، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى النظر فى الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك فى المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر ربع الأعضاء على الأقل ممن لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضوا على الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويتم تكرار الدعوة حتى يكتمل العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المُدرجة فى جدول أعمالها.



وأكدت النقابة، أن حضور الجمعية العمومية للأعضاء المُقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المُستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجمعية، لافته إلى إتاحة الفرصة لأعضاء النقابة لسداد الاشتراكات صباح يوم الجمعية العمومية.

كما أكدت علي أنه سيتم التصويت لأخذ آراء الأعضاء المشاركين بالجمعية العمومية برفع الأيدي، وسط التزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من عدوى كورونا.