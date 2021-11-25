السعودية تستهدف 160 صفقة خصخصة في مختلف القطاعات الاقتصادية

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس، أن المملكة تجهز لإطلاق برنامج خصخصة للعديد من القطاعات الاقتصادية؛ لتحسين مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد السعودي.

وقال " الجدعان "إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل، مشيرا إلى أن خطط خصخصة تشمل مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها.

وفي وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.