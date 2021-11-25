الآثار: قرار عودة العمل في طريق الكباش بمثابة "قبلة الحياة" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير آثار الكرنك والمشرف على تطوير طريق الكباش، إن طريق الكباش مازال يحتوي على كثير من الأدلة الآثرية والشواهد التي تضيف الكثير للحضارة المصرية.

وأشار "الصغير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم عثروا على 10 تماثيل خلال الشهرين الماضيين وجاري إعادة ترميمهم، كما تم اكتشاف الكثير من رؤوس الكباش، منوها بأن افتتاح الطريق لا يعني أن العمل انتهى منه، حيث أن هذا الطريق سيكون سجل آثري هام لطيبة.

ولفت إلى أن بداية العمل في تطوير طريق الكباش كانت منذ 72 عاما، وتوقف العمل به بعد 2011 ثم عاود العمل من جديد في 2017 بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث كان هذا القرار بمثابة قبلة الحياة للطريق.