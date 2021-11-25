الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفصيل حالة الطقس من اليوم الخميس الموافق 25-11-2021، وحتى الاحد المقبل الموافق 28 -11-2021.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، معلنة أنه تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وعن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط لتالية، مناطق تواجد الشبورة كما يلى:

أشارت الأرصااد الجوية أنه بداية من يوم الخميس 25 نوفمبر وحتى الأحد 28 نوفمبر، تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم بالتفصيل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الخميس، يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس المتوقعة ليلا

عن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد أنه يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



حالة الطقس اليوم.. شبورة كثيفة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة