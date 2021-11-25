كشف لغز العثور على جثة طفلة تعرضت لهتك عرض في البحيرة

شهدت قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث تجرد شاب في العقد الثالث من العمر، من كل معاني الرحمة واصطحب جارته طفلة، 9 سنوات، إلى سطح منزله المجاور لمنزل المجني عليه، وكتم أنفاسها حتى الموت ثم هتك عرضها ووضعها في "شوال" لمدة 4 أيام.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد ببلاغ من والد الطفلة "رضوى على محمد زايد" 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل، وعلى الفور وجه مدير الأمن تشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية.

وتواصلت جهود المباحث إلى أن مرتكب الجريمة "محمد أ.ا"، 27 عاما، حيث قام باصطحاب المجني عليها إلى سطح منزله، بزعم إخبارها بشيء، ثم قام بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم هتك عرضها ووضعها في "شوال"، لمدة 4 أيام ثم قام بإلقائه خلف منزلها في اليوم الخامس.

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقرر محمد سليم، ومحمد بريقع، وكيلي النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة، عرض الطفلة على الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.