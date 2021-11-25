العرض المتحفي: سنحتفل اليوم بمدينة الأقصر بأكملها (فيديو)

توك شو
طريق الكباش
طريق الكباش
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قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش لن تكون من أجل الطريق فقط، وإنما الاحتفالية بمحافظة الأقصر باكملها والمشروعات التي تم الانتهاء منها. 

وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش النيل العلومي والسفلي، وإضاءة معبد الأقصر بالكامل، مع عمل هوية بصرية لمدينة الأقصر، حيث سيكون هناك ألوان ثابتة ومعروفة تميز المحافظة، مع إضاءة البر الغربي بالكامل.

وأضاف أن احتفالية طريق الكباش ستكون مختلفة عن احتفالية موكب المومياوات، منوها بأن الأقصر ستكون أفخم متحف مفتوح بالعالم. 

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