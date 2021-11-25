محافظ البحيرة يستقبل مجلس إدارة نادي دمنهور الجديد (صور)

استقبل اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور الجديد، برئاسة الأستاذ وليد بديوي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدم التهنئة لحصولهم على ثقة الجمعية العمومية للنادي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والارتقاء بكافة الخدمات وان يكونوا عند حسن ظن الجمعية العمومية.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم احتياجات النادي وكيفية تلبيتها وخطة النادي الجاري العمل على تنفيذها وعدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية التي يقدمها النادي بما يلبي احتياجات المواطنين وأعضاء النادي.

وأكد "آمنة"، أن البحيرة محافظة عريقة وشعبها عاشق للرياضة وخاصة كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الاولي وأننا نقف خلف الرياضة وفريق نادى العاب دمنهور وتقديم الدعم والمساندة من اجل تحقيق امال شعب البحيرة وعودته للدوري الممتاز، مشيرا إلى أهمية قطاع الشباب والاهتمام بالنشء والشباب وتنمية السلوكيات ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة النادي بجهود المحافظ وأعمال التنمية والتطوير التي تقوم بها المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات وخاصة في دعم الرياضة، مؤكدا على وجود رؤية لدى المجلس الجديد من أجل تنمية النادي وتعظيم موارده والعمل على تقديم افضل الخدمات لأعضائه والسعي بكل قوة لدعم الفريق لتحقيق الاستقرار ونتائج إيجابية.

اللقاء

اللقاء

اللقاء

اللقاء