مصطفى ثابت ينعى الإعلامية الكبيرة منيرة يوسف.. ويعزي أسرتها

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية منيرة يوسف كبيرة مذيعات إذاعة "الشباب والرياضة" والدة مريم سميح الزميلة بقسم الفن ومذيعة قناة "الأهلي" الفضائية.

ودعا "ثابت"، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن الإعلامية منيرة يوسف من أبرز مذيعات شبكة الشباب والرياضة، حيث شغلت منصب مدير عام وكبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة، وقدّمت برامج إذاعية عدة، أبرزها “غلطة عمر”، و"بسمة أمل" و"بصراحة".