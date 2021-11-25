ننشر موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

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بوابة الفجر
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ينتظر عشاق بطولة الدوري المصري، مباراة النادي الأهلي وسموحة، التي تقام اليوم الخميس الموافق 25-11-2021، ضمن الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الذي يتربع الأهلي على قمة جدول ترتيبه.

ومن هنا تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري
تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري عند الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة الموافق 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري 
من المنتظر أن يتم بث مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.
 

موعد مباراة الأهلي وسموحة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي
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