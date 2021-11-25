رئيس الإنجيلية: مصر تشرق بحضارتها على العالم من جديد

أقباط وكنائس
طريق الكباش
طريق الكباش
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قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن العالم يشهد اليوم الخميس، احتفاليةَ افتتاح طريق الكباش من مدينة الأقصر جنوب مصر، أحد أهم المعالم السياحية وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، الذي يعكس قيمة حضارتنا المصرية العريقة. 

وهنأ القس أندريه زكي، في بيان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح طريق الكباش العالمي بمحافظة الأقصر أحد أهم المواقع الأثرية في مصر. 

ودعا رئيس الطائفة الإنجيلية بمصرـ العالم أجمع لمتابعة هذا الحدث التاريخي العظيم، الذي يعكس إرادة وجهد الدولة المصرية، التي جعلت مصر تشرق بحضارتها على العالم من جديد.

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